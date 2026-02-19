Gazzetta – Napoli, a centrocampo gli azzurri ora possono rifiatare

La Gazzetta dello Sport si sofferma su quella che è la situazione del centrocampo del Napoli, che al momento senza Scott McTominay: “Senza Scott non si canta messa: zero vittorie in stagione, una sconfitta in casa del Torino e due pareggi, contro la Roma domenica scorsa in campionato e contro il Como in Coppa Italia. Il Napoli ha bisogno del suo guerriero, in una sfida che potrebbe indirizzare nettamente il futuro. L’emergenza non accenna a placarsi e ora ha dimezzato gli uomini in difesa, ma in mezzo al campo gli azzurri iniziano a rifiatare: Gilmour è rientrato contro la Roma, Anguissa dovrebbe farlo entro un paio di settimane. Scott, invece, punta a esserci già a Bergamo”.