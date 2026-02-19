Cds – Napoli, allenamento con il Portici a Castel Volturno: il punto

Il Corriere dello Sport racconta del test con il Portici a Castel Volturno tenutosi nel corso dell’allenamento di ieri: “Gilmour, Spinazzola e McTominay non hanno partecipato, così come Anguissa. Per Billy e Spina si tratta prettamente di gestione: il regista scozzese è rientrato dopo tre mesi e mezzo nel finale con la Roma, intervenendo in maniera decisiva nella costruzione del pareggio, mentre McT è alle prese con i residui dell’infiammazione al tendine del gluteo accusata contro il Genoa che l’ha costretto a saltare le partite con il Como in Coppa Italia e la Roma”.