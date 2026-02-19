CdM – Scott in dubbio per l’Atalanta: Conte pensa al doppio play?

Non si hanno ancora certezze sulla presenza o meno di Scott McTominay domenica a Bergamo contro l’Atalanta. Il Corriere del Mezzogiorno avanza un ipotesi in caso di forfait dello scozzese: doppio play con Billy Gilmour titolare al fianco di Lobotka. Gilmour è tornato in campo nell’ultima match al Maradona con la Roma e ha dato segnale incoraggianti iniziando l’azione da gol del 2-2 di Alisson. Viene da più di 100 giorni di stop e probabilmente non ha i 90′ nelle gambe, ma non è da escludere il suo impiego dall’inizio contro i bergamaschi. Nel caso Elmas tornerebbe nel suo ruolo di esterno sinistro d’attacco e Vergara riportato a destra.