Bonucci a Vergara: “Ha una bella energia, ha sicuramente molto lavoro da fare, ma se va nel verso giusto ti da tanto”

L’ex difensore della Juventus Leonardo Bonucci é uno dei tanti presenti nello staff del Ct della Nazionale italiana Gennaro Gattuso, ed é stato realizzato un servizio con Cronache di Spogliatoio nel quale ha visionato alcuni giocatori durante la sfida di due settimane fa al Ferraris tra Genoa e Napoli. Quattro giocatori sono stati visionati in particolar modo, tra questi anche Antonio Vergara, che potrebbe essere tra i possibili convocati per il Playoff di marzo. Gli altri tre giocatori sono invece Alex Meret, Alessandro Buongiorno e Leonardo Spinazzola. L’ex giocatore di Milan e Juventus ha parlato anche con lo stesso talento di Fratta. Questo lo scambio di battute di Bonucci: “Come stai? Bene? Mi raccomando continua così”. Le parole in risposta di Vergara: “Eh oggi male”. In seguito le parole si Bonucci sul ragazzo: “C’è sicuramente da pedalare, però questi sono segnali perché ha una bella energia e se la dovesse portare nel verso giusto ti dà tanto. Mi raccomando di starci sempre con la testa, ma tanto c’é chi ti dà qualche mazzata in caso di sbaglio. In bocca al lupo”.