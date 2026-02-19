Atalanta, reso noto il report di allenamento del 19 febbraio. I dettagli

L’Atalanta ha reso noto il report di allenamento del giorno 19 febbraio attraverso il proprio sito ufficiale. La squadra allenata da Raffaele Palladino, reduce dal ko in Champions League per 2-0 contro il Borussia Dortmund, sarà la prossima avversaria del Napoli in campionato. Calcio d’inizio previsto per domenica 22 febbraio alle ore 15 alla New Balance Arena. Il tecnico non avrà a disposizione gli infortunati Charles De Ketelaere e il grande ex Giacomo Raspadori. Tutti gli altri elementi saranno invece del match. Di seguito, la nota diffusa dalla società bergamasca. “Dopo la seduta a Dortmund, all’indomani del primo round di Champions League contro il Borussia, allenamento in tarda mattinata a Zingonia per la squadra di mister Palladino, che domenica 22 febbraio alla New Balance Arena scenderà in campo contro il Napoli per la 26ª giornata della Serie A Enilive 2025-26: calcio d’inizio alle ore 15. Domani, venerdì 20 febbraio, i nerazzurri proseguiranno la preparazione al Centro Bortolotti sostenendo una seduta al mattino a porte chiuse”.

