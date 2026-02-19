Atalanta-Napoli sarà diretta da Chiffi di Padova. Al Var Aureliano

Sono appena state rese note le designazioni arbitrali per quanto riguarda la ventiseiesima giornata di Serie A. In questa, il Napoli di Antonio Conte sfiderà l’Atalanta alla New Balance Arena il giorno domenica 22 febbraio alle ore 15:00. L’incontro, sarà diretto dal signor Daniele Chiffi della sezione di Padova. Verrà assistito dai guardalinee Cecconi e Moro mentre il quarto uomo sarà Zufferli. Il Var sarà presieduto dal signor Gianluca Aureliano della sezione di Bologna e ad assisterlo ci sarà Di Paolo.

ATALANTA – NAPOLI h. 15.00

CHIFFI

CECCONI – MORO

IV: ZUFFERLI

VAR: AURELIANO

AVAR: DI PAOLO