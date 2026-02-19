Atalanta-Napoli: il ritorno di Hojlund a Bergamo

Sarà un miscuglio di emozioni ma qui non possiamo lasciare spazio a troppi sentimenti. Rasmus Hojlund, classe 2003, affronterà per la prima volta da ex la squadra che lo ha praticamente lanciato nel calcio che conta ovvero l’Atalanta allenata da Palladino. Il suo obiettivo ovviamente è quello di segnare per poter pareggiare il numero di gol fatti con la maglia nerazzurra nella stagione 2022/23 (9) dove poi Gasperini capì che non si trattava di un giocatore qualsiasi ma che c’era del potenziale immenso in lui.

Si può dire che è diventato un pilastro insostituibile per Antonio Conte, CT italiano che conduce le redini del Napoli. Infatti i numeri riportati da Il Corriere dello Sport danno una certezza della presenza importante dell’attaccante danese: difatti è il quarto giocatore della rosa per minuti giocati (2606) preceduto da workaholics come Scott McTominay e Vanja Milinkovic-Savic.

Altra particolarità è la cosa che da quando è iniziato il 2026 il giocatore non è stato mai sostituito (eccezione fatta per la Coppa Italia) garantendo un’ottima prestanza fisica costante per tutti i 90 minuti di gioco.