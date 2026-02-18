Tuttosport – Rrahmani, l’infortunio non frena i discorsi per il rinnovo: pronto un contratto fino al 2028. I dettagli

L’infortunio non frena i discorsi per il rinnovo di Amir Rrahmani. Il kosovaro, nonostante lo stop che lo terrà fermo per almeno due mesi, si prepara ad estendere il suo contratto con il Napoli. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, l’idea è quella di prolungare l’accordo fino al 2028, con opzione per il 2029, compreso un ritocco dell’ingaggio. Di seguito, ecco quanto riportato.
“Nei prossimi mesi intanto la dirigenza azzurra dovrebbe completare l’accordo per rinnovare il contratto di Rrahmani fino al 2028 con opzione per il 2029. Per il numero 13 azzurro aumento di stipendio a 3,8 milioni a stagione. Il giusto premio per le ulti-me brillanti stagioni culminate nella vittoria di 2 Scudetti e 1 Supercoppa Italiana”.