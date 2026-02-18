Tuttosport – Rinnovo McTominay, il Napoli si muove: pronto un accordo fino al 2030 con opzione

Scott McTominay è uno dei pilastri del Napoli. Mentre si lavora al suo rientro in campo contro l’Atalanta, la società si muove per il suo rinnovo, anche perché molto appetito dalle big di tutta Europa. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, l’idea per lui è di blindarlo con un nuovo accordo che scadrà nel 2030 con opzione fino al 2031. Di seguito, ecco quanto riportato.

“E così Conte e il Napoli provano ora ad aggrapparsi al totem Scott McTominay: lo scozzese appare pronto a rientrare proprio alla New Balance Arena. Un ritorno che galvanizzerebbe pure tutto l’ambiente azzurro in vista del delicato rush finale di campionato. D’altronde un campione così fa la differenza e può rappresentare la migliore delle polizze per arrivare tra le prime quattro. Lo sa bene anche il Napoli, che è pronto a blindarlo col rinnovo fino al 2030 con opzione per il 2031”.