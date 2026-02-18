SOCIAL – “Ormai su Hojlund non è mai fallo”, il danese risponde ad un tifoso su Instagram

Rasmus Hojlund risponde ad un tifoso su Instagram, ed il motivo è tutt’altro che banale. L’emittente Dazn ha oggi pubblicato il Bordocam di Napoli-Roma, tenendo conto anche del duello tra il centravanti danese e N’Dicka, spesso condizionato da momenti al limite del regolamento. Nel video condiviso sull’emittente, si parla del momento in cui un Hojlund in posizione promettente viene atterrato dal difensore ivoriano, senza che però venga fischiato fallo dall’arbitro Colombo. Qui, Conte reagisce ironicamente: “Allora andiamo!”, senza darsi pace. Mentre Gasperini, ha fatto di cenno al napoletano: “Stai su!”. Nei commenti, si può leggere di un utente che ha commentato: “Ormai hanno deciso che su Hojlund non è mai fallo quest’anno”. Un po’ a sorpresa, è arrivata la risposta dell’ex Manchester United, che lascia spazio a poche interpretazioni: “Incredibile”.