Repubblica – Infortuni colpa degli allenamenti di Conte? Macché, queste le vere problematiche

Il tema infortuni in casa Napoli è uno dei più scottanti. Da inizio stagione, gli azzurri hanno dovuto fare a meno di diversi giocatori, alcuni per lunghi periodi di tempo. L’ultimo di questi è Amir Rrahmani, già fermatosi diverse volte durante quest’annata. Stavolta però, il suo stop sarà ben più lungo dei precedenti. I tanti infortuni mettono sotto accusa lo staff medico e Antonio Conte in primis, i cui metodi di allenamento sarebbero troppo duri e incompatibili con i ritmi di gioco odierni. Non è di questo parere La Repubblica, che ha analizzato questo problema nella sua edizione odierna. Di seguito, ecco quanto riportato.

“È metà febbraio e nel Napoli è gia più breve la lista dei superstiti: tant’è che potrebbe non essere una cattiva idea convocare un esorcista a Castel Volturno, per arrivare a fine stagione. Il peso della malasorte si evince dalla varietà degli infortuni di cui sono rimasti vittime gli azzurri: in maggioranza di natura muscolare, ma molti anche traumatica. La favola della preparazione troppo dura di Conte che circola in città è una bugia con le gambe corte, visto che da settembre (tra campionato, Champions, Supercoppa Italiana e Coppa Italia) il Napoli è sceso quasi sempre in campo ogni tre giorni e si è dunque allenato solamente giocando. Più attendibili al di là della componente di sfortuna le piste che portano all’usura – l’età media dei campioni d’Italia è tra le più alte della serie A – e quella di un’emergenza che si è strada facendo auto-alimentata. I giocatori a diposizione sono infatti diventati sempre meno e non c’è stata la possibilità di gestirli con le rotazioni. Emblematico l’ultimo ko di McTominay, che da ottobre non si è mai potuto fermare e alla fine è stato costretto ad alzare bandiera bianca pure lui, saltando le ultime gare con Como e Roma. La speranza a Castel Volturno è di poterlo riavere per la trasferta di domenica a Bergamo. Decisivo il test di oggi con il Portici. C’è da difendere con le unghie il terzo posto”.