Napoli-Torino, domani al via la vendita dei biglietti: info e prezzi

La Ssc Napoli, attraverso il proprio sito ufficiale, ha reso noti i dettagli per quanto riguarda la vendita dei biglietti della partita di campionato contro il Torino, che non è ancora stata calendarizzata dalla Lega Serie A. Sarà possibile acquistare i tagliandi a partire da domani giovedì 19 febbraio alle ore 12:00. Di seguito, ecco quanto riportato.

SSC Napoli comunica che a partire dalle ore 12:00 di giovedì 19 Febbraio 2026 saranno in vendita i biglietti per Napoli vs Torino, sfida valida per la 28° giornata di Serie A, che si disputerà nel weekend dell’8 marzo 2026 allo Stadio Diego Armando Maradona. Si precisa che, la Lega Serie A non ha ancora pubblicato gli anticipi e posticipi. Pertanto, al momento, sui biglietti verrà genericamente indicato domenica 8 marzo alle ore 15.00, ma l’inizio della gara potrebbe subire variazioni.

La vendita dei biglietti si articola in tre fasi. La prima fase (Fase 1) di vendita sarà riservata ai possessori di Fidelity Card “Fan Stadium Card”. Prima dell’apertura della fase di vendita libera (Fase 3), inoltre, i possessori della Membership Premium SSC Napoli powered by KDA3 potranno accedere ad una seconda fase di vendita prioritaria ad essi dedicata (Fase 2), per la quale il Club riserverà una specifica quota di biglietti.

Ricordiamo che la Fidelity Card può essere acquistata direttamente online al prezzo di 20€ ed è valevole per tre anni. Clicca qui per maggiori info.

La Membership Premium, invece, è disponibile online al prezzo di 75 euro e offre la possibilità di accedere a premi esclusivi ed esperienze speciali.

PREZZI

Settore FASE 1 E 2 FASE 3 CURVE INFERIORI 20,00 € 25,00 € CURVE SUPERIORI 35,00 € 40,00 € DISTINTI INFERIORI 45,00 € 55,00 € DISTINTI SUPERIORI 55,00 € 65,00 € DISTINTI SUPERIORI PREMIUM 65,00 € 75,00 € TRIBUNA NISIDA 75,00 € 85,00 € TRIBUNA POSILLIPO 90,00 € 105,00 € TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM 105,00 € 120,00 €

FASI DI VENDITA

FASE 1 – PREVENDITA FIDELITY SSC NAPOLI – FAN STADIUM CARD

Dalle ore 12:00 di giovedì 19 Febbraio 2026 e fino alle ore 23:59 di martedì 24 Febbraio (ovvero, in ogni caso, fino ad esaurimento posti), i possessori di Fidelity Card “SSC Napoli Fan Stadium Card” potranno acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti in prevendita, ad un prezzo ridotto rispetto a quello applicato durante la Fase 3 (Vendita Libera). I biglietti acquistati nel corso della Fase 1 dovranno necessariamente essere destinati a tifosi fidelizzati, sulle cui Fidelity Card saranno caricati i biglietti in formato digitale.

FASE 2 – MEMBERSHIP PREMIUM SSC NAPOLI POWERED BY KDA3

Dalle ore 12:00 di mercoledì 25 Febbraio 2026 e fino alle ore 12:00 di venerdì 27 Febbraio (ovvero, in ogni caso, fino ad esaurimento dei posti disponibili), i possessori di una Membership Premium SSC Napoli avranno la possibilità di acquistare 1 biglietto in via prioritaria e ad un prezzo ridotto rispetto a quello applicato durante la Fase 3 (Vendita Libera), nei limiti dei posti messi a tal fine a disposizione dal club. Potranno accedere alla fase di precedenza per l’acquisto di un biglietto tutti i Member che abbiano sottoscritto la Membership Premium entro e non oltre le ore 23:59 di lunedì 23 Febbraio 2026. I Member dovranno utilizzare il numero della propria membership, disponibile nella sezione “Il mio Profilo” all’interno dell’area riservata, per poter accedere alla fase di vendita dedicata. Nel corso della fase 2, il biglietto potrà essere acquistato dai Member esclusivamente online e potrà essere caricato in formato digitale sulla Fidelity Card “Fan Stadium Card”, qualora l’acquirente ne fosse in possesso, oppure sul wallet del proprio smartphone utilizzando la modalità di acquisto Passbook.

FASE 3 – VENDITA LIBERA

In caso di disponibilità residua di biglietti al termine della Fase 2 e salvo diverse prescrizioni da parte delle competenti autorità, la fase di vendita libera avrà inizio alle ore 15:00 di venerdì 27 Febbraio 2026 e terminerà ad esaurimento posti (ovvero, in ogni caso, al fischio di inizio della Partita). Ogni tifoso potrà acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti, utilizzando la modalità di acquisto Passbook che prevede il caricamento del titolo sul wallet del proprio smartphone. Allo stesso tempo il biglietto potrà essere emesso in formato cartaceo se l’acquisto avverrà presso uno dei punti vendita abilitati. Clicca qui per consultare l’elenco.

Per maggiori info sulla modalità Passbook consultare questo link

MODALITÀ DI VENDITA

I biglietti potranno essere acquistati:

FASE 1

Il titolo di ingresso sarà caricato, in modalità digitale, sulla Fidelity Card (Fan Stadium Card);

FASE 2

Il titolo di ingresso potrà essere caricato, in modalità digitale, sulla Fidelity Card (Fan Stadium Card) qualora disponibile, oppure in modalità Passbook, che prevede il caricamento del titolo sul proprio wallet (non è necessario essere titolari di Fidelity Card).

FASE 3

Acquisto in modalità Passbook, che prevede il caricamento del titolo sul proprio wallet (non è necessario essere titolari di Fidelity Card).

FASE 1

Il titolo di ingresso sarà caricato, in modalità digitale, sulla Fidelity Card (Fan Stadium Card).

FASE 2

Non è possibile usufruire della modalità di acquisto presso i punti vendita.

FASE 3

Il biglietto sarà emesso in formato cartaceo – stampa termica (non è necessario essere titolari di Fidelity Card).

In nessun caso sarà consentito il cambio utilizzatore.

Si raccomanda di non acquistare i tagliandi in circuiti o canali web diversi da quelli ufficiali e indicati in questo comunicato. La SSC Napoli non risponde di eventuali frodi subite a seguito di acquisti effettuati al di fuori dei canali autorizzati. Inoltre, ogni abuso e/o utilizzo fraudolento dei biglietti sarà punito ai termini di legge. In attesa delle decisioni delle Autorità Competenti, la vendita dei biglietti potrebbe essere soggetta a limitazioni territoriali.

INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ACQUISTO DI TITOLI DIGITALI (CARICATI SU FIDELITY CARD)

Con il caricamento del titolo in modalità digitale sulla fidelity card, l’acquirente riceverà via mail (se acquistato sul Sito Sport.ticketone.it o https://sscnapoli.ticketone.it/catalog), ovvero direttamente dal personale del punto vendita abilitato presso il quale sia eseguito l’acquisto, un tagliando/segnaposto.

Per accedere allo Stadio sarà indispensabile portare con sé la propria fidelity card, il tagliando/segnaposto e un documento di riconoscimento valido, che dovranno essere esibiti ad ogni richiesta del personale di controllo presente allo stadio.

Si precisa che il tagliando/segnaposto non costituisce, di per sé, valido titolo di accesso allo stadio.

Sarà sempre possibile stampare il tagliando/segnaposto dal link: https://sport.ticketone.it/post-order.

PROMOZIONI PER NAPOLI VS TORINO

VENDITA PER TIFOSI CON DISABILITÀ PER NAPOLI VS TORINO

I posti riservati ai tifosi con disabilità saranno prenotabili (fino ad esaurimento dei posti disponibili) a partire dalle ore 15:00 di venerdì 27 Febbraio 2026, previa registrazione attraverso la procedura presente al seguente link: https://sscnapoli.it/regolamento-accesso-tifosi-con-disabilita/

VENDITA PER LE FAMIGLIE (TRIBUNA FAMILY) PER NAPOLI VS TORINO

I posti riservati alle famiglie (Tribuna Family) saranno acquistabili (fino ad esaurimento dei posti disponibili) a partire dalle ore 15:00 di venerdì 27 Febbraio 2026, presso i punti vendita abilitati (clicca qui per consultare l’elenco) e previa esibizione della documentazione indicata al seguente link https://sscnapoli.it/tribuna-family/. L’inizio della vendita della Tribuna Family è previsto nella Fase 3, pertanto non sarà necessario nessun obbligo di tessera fidelity.

Questi i prezzi della Tribuna Family: