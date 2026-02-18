Il Napoli pensa al futuro: Poku e Akliouche tra i possibili colpi di mercato

Ernest Poku, il 2004 talentino del Leverkusen che si sta facendo apprezzare in Germania. Nato a Amburgo, ma di nazionalità olandese e origini ghanesi, Poku è uno dei più interessanti nuovi prospetti in Bundes, ha già segnato 6 gol con 8 assist in questa stagione e la sua valutazione schizzerà in avanti al termine dell’annata in corso. Soprattutto con i riflettori della Champions League puntati addosso. E poi, ancora, Maghnes Akliouche, già nel mirino del Milan diversi mesi fa, uno dei talenti più chiari degli ultimi mesi. Il francese con origini algerine gioca da trequartista nonostante l’acconciatura, l’accostamento con Zizou è già stato fatto dagli scout internazionali ed è letteralmente esploso quest’anno. Così come sono esplose le agende degli osservatori internazionali quando si sono accorti che il suo contratto ha la scadenza nel 2028. È già valutato tantissimo dal Monaco, ma è il tipo di investimenti che al Napoli potrebbe far comodo per far quadrare i conti e regalare alla squadra talento in avanti, là dove quest’anno se n’è visto poco.