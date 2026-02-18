Il Mattino – Manna si muove per il mercato del futuro: piace il portiere Tzolakis. I dettagli

Giovanni Manna inizia a studiare le mosse per il mercato estivo. Però, a differenza delle ultime sedute, si tornerà alla strategia del ricercare prospetti giovani e futuribili: quella che ha permesso al Napoli di prosperare nel corso dell’era De Laurentiis. Tra questi profili, rientra Kostantinos Tzolakis, portiere greco di proprietà dell’Olyimpiacos classe 2002 in scadenza per il 2027, anche perché nella prossima estate potrebbe avvenire la fatidica scelta di uno tra Meret e Milinkovic-Savic. Lo riporta l’edizione odierna de Il Mattino.

“Uno dei prospetti più interessanti, per esempio, è quel Konstantinos Tzolakis che piace a mezza Europa. Il portiere greco, classe 2002, sarà in campo anche questa sera con ogni probabilità con l’Olympiakos contro il Bayer e avrà spettatori interessati. Innanzitutto perché si è dimostrato tra i più interessanti portieri in circolazione e poi anche perché il suo contratto in scadenza nel 2027 fa gola a molti. La prossima estate potrebbe essere quella decisiva per il Napoli nella scelta tra Meret e Milinkovic-Savic e quella dell’estermo difensore classe 2002 potrebbe essere una mossa per il presente e soprattutto per il futuro importantissima”.