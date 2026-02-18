Il Mattino – “Ma davvero, di nuovo a me?” La reazione di Rrahmani all’infortunio dopo Napoli-Roma

Amir Rrahmani è arrivato al terzo stop stagionale. Un vero e proprio calvario per il kosovaro, uno dei grandi protagonisti degli ultimi due scudetti azzurri. Se nella scorsa stagione ha saltato appena una manciata di minuti per una sostituzione, in questa è sempre stato limitato da diversi stop, ultimo una lesione di alto grado al bicipite femorale della gamba sinistra rimediata nel corso di Napoli-Roma. L’edizione odierna de Il Mattino svela la reazione dell’ex Verona al suo stop.

«Ma davvero, di nuovo a me?» ha detto tra lo sconforto Rrahmani ai più stretti domenica dopo la sfida alla Roma. Aveva già capito a cosa stesse andando incontro. Di nuovo? Sì perchè quello di Amir fin qui è davvero un calvario quest’anno: a settembre si era fermato per una lesione più lieve della coscia destra, era rientrato il 28 ottobre per la trasferta di Lecce, finendo in panchina. Poi il lungo ritorno alla condizione migliore e il nuovo ko: il 17 gennaio scorso, praticamente un mese fa, nuovo problema fisico contro il Sassuolo, derubricato nelle ore seguenti come infortunio al gluteo che ha tenuto fuori il centrale per altre tre settimane. Rrahmani si era rivisto il 7 febbraio a Genova, un rientro non lampo ma comunque lanciato, subito da titolare a Marassi. Quindi, domenica sera, il nuovo (terzo) infortunio che ha definitivamente messo la croce su questa stagione del kosovaro. Amir fin qui ha saltato 13 partite per gli infortuni, possono diventare oltre 20 se riuscirà a tornare per i tempi previsti. Una tegola di cui davvero non si sentiva il bisogno.