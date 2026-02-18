Il Mattino – De Bruyne prossimo al rientro a Napoli: questa la data

Kevin De Bruyne è atteso a Napoli nei prossimi giorni. Il belga, fermo ai box per infortunio da ottobre, è rimasto in Belgio nel corso di questi mesi di convalescenza e recupero. Ora, secondo quanto riportato da Il Mattino, è pronto per il suo ritorno all’ombra del Vesuvio: la data cerchiata sul calendario è venerdì. Per il suo ritorno però, bisognerà aspettare almeno un altro mesetto. “I prossimi saranno i giorni di De Bruyne: tornerà a Napoli venerdì con la moglie Michéle, nei giorni successivi ritroverà lo staff medico a Castel Volturno per la prima volta dopo l’infortunio e l’intervento. Rivederlo, anche se ai margini del gruppo, sarà una iniezione di fiducia per tutti. In campo, però, non ci tornerà prima di marzo inoltrato”.