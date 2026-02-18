Il Mattino – Anguissa scalpita per il rientro, cerchiata in rosso una data sul calendario

André-Frank Zambo Anguissa scalpita per il ritorno in campo. Il centrocampista camerunense è fermo ai box da novembre per diversi infortuni. L’ultimo, una lombalgia che ha scongiurato il suo rientro proprio quando sembrava vicinissimo. Però, secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, l’ex Fulham vuole accelerare. Secondo quanto riportato, c’è nel mirino la trasferta di Verona, programmata per sabato 28 febbraio alle ore 18:00. Di seguito, ecco quanto riportato.“Anche Anguissa vuole affrettare il rientro e mette nel mirino la trasferta successiva a Verona. Per Conte sarebbe un sorriso più che largo. Il camerunese manca, un ritorno in gruppo darebbe speranze per il finale di questa stagione tormentata in infermeria”.