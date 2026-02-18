Gazzetta – Infortunio Rrahmani, rischio stagione finita. La situazione

Ennesimo pesante stop per il Napoli in questa sciagurata stagione. L’ultimo ad aggiungersi alla lista dei tanti infortunati è Amir Rrahmani, rientrato recentemente da un fastidio muscolare. Per lui, lesione di alto grado al bicipite femorale sinistro. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, per il suo recupero dallo stop ci vorrebbero due mesi, ma il rischio che la sua stagione sia già conclusa è concreto. Di seguito, ecco quanto riportato. “Rrahmani era rientrato a Genova: tre partite dopo (di mezzo la Coppa Italia) la sua stagione potrebbe essere già finita. Perché anche a voler essere ottimisti, difficile pensare che Amir possa tornare davvero in campo e al top della condizione entro fine aprile. Resterebbe così solo maggio, quando a Napoli sperano che i giochi per il quarto posto siano già più o meno decisivi. E in quel caso, non avrebbe senso rischiare o accelerare il rientro”.