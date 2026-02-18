Champions League, Bodo Glimt-Inter: i norvegesi ospitano i nerazzurri

La squadra di Chivu farà visita ai norvegesi all’Aspmyra Stadion di Bodo la sera di mercoledì 18 febbraio, gara valida per l’andata dei playoff di Champions League

Dopo la 25^ giornata di Serie A, l’Inter dovrà calarsi sulla Champions League. Il derby d’Italia è già alle spalle per i nerazzurri, che ora dovranno concentrarsi sulla prima competizione europea per importanza.

Mister Chivu infatti non è riuscito a centrare la qualificazione diretta agli ottavi di finale come era riuscito invece mister Inzaghi nella passata stagione, pertanto ora c’è da giocare i playoff. L’Inter ha pescato il Bodo Glimt, una squadra senza dubbio inferiore rispetto alla capolista italiana. Il match di andata però è in programma proprio a Bodo, in Norvegia, la sera di mercoledì 18 febbraio 2026 a partire dalle ore 21.00. Appuntamento all’Aspmyra Stadion.

Champions League, Bodo Glimt-Inter: come arrivano le due squadre

Il Bodo Glimt è una squadra da non sottovalutare, ma che comunque non ha tutta questa esperienza europea. Di certo però giocare in Norvegia non è una passeggiata per via delle condizioni climatiche ed ambientali. Il Bodo Glimt ha chiuso il girone unico a quota 9 punti e al 23^ posto in classifica, il penultimo valido per l’accesso a questi playoff. I gialloneri erano abbinati con il Benfica ed hanno pescato l’Inter invece che il Real Madrid. Il Bodo Glimt non è quindi testa di serie, pertanto giocherà la prima partita davanti ai propri tifosi.

Discorso molto diverso invece per l’Inter, che è la finalista perdente in carica della Champions League. Dopo un’ottima partenza la squadra di Chivu ha steccato ripetutamente ed ha quindi chiuso il girone unico al 10^ posto in graduatoria con 15 punti, a pari merito proprio con gli spagnoli noni. I nerazzurri sono testa di serie, di conseguenza giocheranno il ritorno a San Siro davanti al proprio pubblico.

Champions League, Bodo Glimt-Inter: precedenti e statistiche

Bodo Glimt e Inter si sono incontrate nella loro storia fra tutte le competizioni solo 2 volte, ma non di recente.

Le due formazioni hanno giocato una contro l’altra nell’ottobre del lontano 1978, nel doppio scontro valido per gli ottavi di finale della coppa delle coppe. L’Inter ha vinto meritatamente entrambe le partite: all’andata a San Siro per 5-0, poi la settimana dopo in trasferta in Norvegia per 1-2. Il Bodo Glimt quindi non ha mai vinto contro i nerazzurri. Di recente invece i norvegesi hanno già ospitato una squadra italiana all’Aspmyra Stadion: la Juventus nel girone unico di questa Champions League, ma il match si è concluso 2-3 nel finale per i bianconeri.