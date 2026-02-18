CdS – Oggi a Castel Volturno allenamento congiunto Napoli-Portici. I dettagli

Oggi, il Napoli terrà un allenamento congiunto contro il Portici, formazione militante in eccellenza. Un appuntamento ormai consueto questo dei partenopei confrontati con una formazione delle categorie minori, utile ad Antonio Conte per testare i giocatori rientranti dagli infortuni o a quelli con meno minutaggio. Di seguito, ecco quanto riportato da Il Corriere dello Sport.

“Sta diventando un’abitudine tra un turno di campionato e l’altro. Sarà il Portici, oggi, la squadra (di Eccellenza) che si presenterà a Castel Volturno e con cui il Napoli di Conte si confronterà per l’allenamento congiunto di metà settimana per avvicinarsi alla partita di domenica a Bergamo contro l’Atalanta, calcio d’inizio alle ore 15. Un altro appuntamento, dopo quelli recenti contro Giugliano e Ischia, per cominciare a ragionare in vista della prossima partita permettendo a chi ne ha più bisogno, soprattutto a chi è appena rientrato o i nuovi, di accumulare altri minuti per questo nale di stagione con altre tredici sde da qui al gong”.