Jacobelli: “Il Napoli deve essere soddisfatto, è una grande squadra”

Xavier Jacobelli, intervistato dalla radio partner della SSC Napoli, ha commentato il risultato degli azzurri contro la Roma: “Il Napoli deve essere soddisfatto della sua partita contro la Roma. Ricordiamoci che gli azzurri sono reduci da una stagione ricca di infortuni e aver ribaltato una squadra come la Roma è un bel risultato. Il Napoli ha dimostrato di essere una grande squadra. Il turno di Champions sarà tosto per tutte le italiane. Ricordiamoci che questo è solo il turno di andata e tutte le partite presentano notevoli difficoltà. Ci vorrà la massima concentrazione e determinazione da parte di tutte le italiane in gara“.