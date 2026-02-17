Il Napoli reagisce ma non basta: il 2-2 con la Roma complica la corsa al vertice

Il pareggio casalingo del Napoli contro la Roma ha messo in evidenza ancora una volta le difficoltà della squadra di Conte nel trasformare in vittorie i match contro avversari di fascia alta: 2-2 il risultato finale al Maradona, con Malen che aveva illuso i giallorossi portandoli due volte in vantaggio, ma con Spinazzola e Alisson Santos a riportare la situazione in equilibrio.

Questo punto consente sì agli azzurri di restare al terzo posto, ma evidenzia quanto la lotta per lo scudetto sia diventata complicata: l’Inter capolista mantiene un vantaggio consistente di 11 punti, mentre il Milan si allontana a +3, dimostrando che ogni passo falso può avere un peso enorme nella corsa al vertice.

La situazione generale del Napoli appare delicata anche sul fronte europeo, con l’eliminazione dalla Champions League che ha tolto ai partenopei una spinta motivazionale e una fonte di prestigio internazionale, fattore che potrebbe pesare nei prossimi incontri di campionato, dove la pressione aumenta ad ogni giornata. La squadra ha dimostrato di avere carattere, riuscendo a rimontare due volte i giallorossi, ma il pareggio finale lascia aperti diversi interrogativi sul rendimento complessivo, sulla continuità difensiva e sulla capacità di chiudere le partite importanti.

La prossima trasferta contro l’Atalanta si preannuncia particolarmente insidiosa: i bergamaschi, galvanizzati dalla recente vittoria sulla Lazio e dalla risalita in classifica fino al sesto posto grazie anche alla defaillance del Como, attendono gli azzurri pronti a sfruttare eventuali indecisioni degli ospiti, trasformando ogni errore in occasione per consolidare il proprio posizionamento tra le squadre che ambiscono all’Europa. Le quote Serie A riflettono questa situazione complessa, con valori equilibrati che indicano una grande incertezza su chi possa realmente spuntarla nei prossimi turni, sia tra le prime della classe sia tra chi lotta per un posto europeo.

Il Napoli, dal canto suo, conserva punti di forza evidenti, come la capacità di reagire nei momenti di difficoltà e un organico competitivo che può fare la differenza anche lontano dal Maradona, ma il calendario non lascia respiro e ogni partita, soprattutto in trasferta, rischia di diventare determinante per consolidare la posizione in classifica e tenere viva la corsa al podio.

L’analisi della squadra mostra un organico ancora competitivo, con individualità capaci di cambiare l’inerzia di un incontro, ma anche zone di fragilità che le contendenti di alta classifica possono sfruttare. La combinazione di scontri diretti, trasferte difficili e la gestione della pressione psicologica dovuta all’eliminazione europea richiede una strategia attenta e una solidità mentale che sarà messa alla prova già dalla partita contro l’Atalanta. In questo contesto, il Napoli non può permettersi cali di concentrazione e deve cercare di trasformare le occasioni in punti concreti, recuperando giocatori chiave e trovando equilibrio tra attacco e difesa. Solo così la squadra potrà sperare di mantenere vivo il sogno scudetto o almeno consolidare una posizione sul podio e guardare con ottimismo alla qualificazione europea per la prossima stagione, consapevole che ogni risultato, positivo o negativo, avrà un peso significativo nel definire il percorso della stagione azzurra.