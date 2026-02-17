Fabbroni: “Le parole di Osimhen sono un grave autogol,

Il giornalista Mario Fabbroni, intervenuto alla trasmissione “Un Calcio alla Radio” ha parlato di vari temi, tra cui le dichiarazioni di Osimhen ed il match che attenderà il Napoli contro l’Atalanta: “Le parole di Osimhen sono un autogol clamoroso. Continuo a nutrire problemi sulla qualità di queste dichiarazioni. Parole che avranno fatto piacere ai tifosi, visto che De Laurentiis non l’ha voluto vendere alla Juventus.

Il Napoli arriva a Bergamo che riposerà un po’ di più dell’Atalanta, ma se guardiamo gli infortuni non se ne esce. Se l’Atalanta deve andare a guadagnarsi una qualificazione agli ottavi di Champions, allora anche la partita contro il Napoli diventa pesante. Se l’Atalanta dovesse subire uno schiaffo a Dortmund, allora e chiaro che la partita contro il Napoli assumerà un valore ancora più importante. È sempre una partita molto delicata quella contro i bergamaschi. Ricordiamo la storia della monetina di Alemao“.