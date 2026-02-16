Il Mattino – Napoli, terzo stop per Rrahmani: il punto sulle sue condizioni

Il Mattino fa il punto sullo stop di Amir Rrahmani, difensore del Napoli, a seguito dell’infortunio subito nella partita di ieri sera contro la Roma: “Conosceremo domani il reale stato di salute di Amir Rrahmani, che nel secondo tempo ieri ha alzato nuovamente bandiera bianca. E’ il terzo stop quest’anno: fin qui ha già saltato 13 partite fin qui tra campionato e Coppe, altre ci potranno essere davanti a lui. L’iperestensione della coscia sinistra è stato il problema, mentre rincorreva Wesley verso la porta di Milinkovic. Il 18 gennaio scorso si era fermato contro il Sassuolo per una lesione distrattiva al gluteo sinistro, la zona interessata anche stavolta sembra la stessa”.