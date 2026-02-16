Cds – Napoli, Alisson Santos è stato il jolly del mercato di gennaio di Manna

Il Corriere dello Sport si sofferma su Alisson Santos, esterno d’attacco arrivato nel mese di gennaio, protagonista ieri nella sfida tra Napoli-Roma: “Un terzo posto difeso fino alla fine, fino all’ultima goccia di energia. Quella arrivata dal Brasile via Portogallo, quella portata dal jolly pescato sul mercato di gennaio da Manna. Alisson Santos ha consentito al Napoli di mantenere la lunga striscia di imbattibilità in campionato al Maradona e soprattutto di strappare un pareggio prezioso per la classifica e per il morale. Ha l’appoggio totale dei tifosi, quelli che l’hanno applaudito con un enorme striscione per aver onorato la maglia e la città. E che ieri si sono esaltati quando in campo è entrato Alisson Santos: accelerazioni, serpentine, assist e anche quel gol a suggellare venti minuti frizzanti e pieni di cose fatte per bene”