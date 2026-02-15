Zazzaroni: “Il Var non c’è quando serve, pensate a come sarebbe cambiata la partita con l’espulsione data a Bastoni”

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto in merito alla pessima gestione di Inter-Juve da parte dell’arbitro La Penna e l’uso errato del Var: “Il Var c’è quando non serve e non c’è quando serve. Più o meno volutamente, ci stanno prendendo per il protocollo. Sembra una maledizione ormai e in parte lo è: per settimane, mesi, anni – se consideriamo la vecchia accusa di Ancelotti – critichiamo duramente l’arbitraggio in due tempi e luoghi invocando il ritorno a una maggiore autonomia decisionale del direttore di gara e alla prima occasione importante La Penna, in campo, si rende autore di una svista clamorosa, punendo un fallo inesistente di Kalulu, che ne determina l’espulsione a pochi minuti dalla fine del primo tempo. Sull’1 a 1. E il Var? Tacitato dal protocollo. Pensate come sarebbe cambiata la partita se, intervenendo, avesse tolto l’ammonizione a Kalulu passandola a Bastoni per evidente simulazione; Bastoni che era già ammonito.

Tornando a La Penna e al Var silente per legge, formulo la domanda delle mille pistole: può esistere un argine a ’sto bordello? Confesso di essere decisamente scettico proprio perché otto anni e mezzo di Var, peraltro continuamente riveduto e corretto, e di disinformazione hanno formato generazioni di moviolisti un tanto al chilo che non sono affatto disposti ad affrontare un cambiamento culturale. Ognuno s’è infatti costruito un Var e un protocollo personale e ha interessi ai quali non intende rinunciare. Il sistema inglese?, quello europeo?, l’abolizione del Var?, il Var a chiamata come in Lega Pro? Il punto è: siamo disposti oggi ad accettare l’errore arbitrale? Siamo italiani, diversi da tutti gli altri. Noi abbiamo il bidet, gli altri no. E stiamo riducendo il calcio a un cesso”: