Top&Flop, Alison decisivo Politano e Vergara sotto tono

Terminato da pochissimo il match del posticipo serale tra Napoli e Roma.

Il risultato finale di 2-2 è da considerarsi positivo, visto il momento attuale e alla luce della reazione della squadra dopo il secondo svantaggio. Di seguito i migliori ed i peggiori tra gli azzurri in campo stasera.

Top:

1) Alison Santos Stavolta Conte lo sceglie prima di Giovane, mentre la Roma sta calciando il rigore del vantaggio. Prestazione superba del ragazzo che dimostra di avere dribbling, giusta rapidità e visione della porta. Fa ammattire Mancini, prima è pericoloso e poi segna il pareggio con un ottimo movimento ed un tiro ben indirizzato nel cuore della difesa ospite. Il Napoli soffre terribilmente a creare in avanti, per quanto visto oggi il brasiliano di scorta può essere la sorpresa lieta di questo finale.

2) Rrhamani Si infortuna nel tentativo disperato di fermare Wesley, e speriamo non debba ancora assentarsi. È il più lucido dei difensori e oggi tiene a bada un cliente difficilissimo come il Malen di questi tempi; senza di lui la difesa sbanda pericolosamente.

3) Gilmour Pochi minuti in campo, ma tanta velocità e cambio di gioco, proprio quello che è mancato ad Elmas e Lobotka, sempre in campo e oggi abbastanza in difficoltà. Anche il suo recupero, con Anguissa ancora lontano dal rientro, può essere importante per questo finale di stagione, nonostante per caratteristiche non sia l’ideale per giocare a fianco di Stanislaw.

Flop:

1) Politano Si muove per il campo soprattutto in orizzontale; sta subendo una chiara evoluzione tattica – non possiamo più considerarlo un attaccante – ma anche una preoccupante involuzione fisica e tecnica.Oggi si nota solo per qualche recupero e poi per qualche pallone crossato in bocca a Svilar.

2) Vergara Ha voglia e vuole farsi notare, ma tende a strafare e perde sempre l’attimo giusto. Nella ripresa cala vistosamente e non gli giova il compito tattico di dover coprire una fetta troppo ampia di campo. Non può essere lucido se è sempre a 50 metri dalla porta, piùvicino ad Højlund potrebbe essere più efficace.