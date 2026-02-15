Termina Napoli-Roma, il Napoli la riacciuffa con Alison Santos

Il secondo tempo inizia con la Roma che gioca subito la carta Soulè, in luogo di Zaragoza.
Possesso palla sempre per gli azzurri, con gli ospiti più propensi a velocizzare i cambiamenti di fronte.
Conte comincia a consultarsi con i suoi e manda tutta la panchina a scaldarsi.
Comincia a provarle tutte Gasperini con Pellegrini e Pisilli che lasciano spazio ai più offensivi El Hanuvi e Venturino
Rigore per la Roma che sfonda a sinistra con Wesley contrastato invano da Rrhamani che nel tentativo di recupero disperato da ultimo uomo cade sfiorando l’avversario. Difesa scoperta, con Beukema e Gutierrez attardati.
Tira Malen che batte con sicurezza il portiere azzurro. Nell’occasione Rrhamani si fa male ed esce, Conte sostituisce il kosovaro e Spinazzola con Oliveira e Allison Santos, prima ancora della battuta del penalty.
La gara si mette male, in panchina per provare a creare qualcosa in avanti ci sono solo il fantasma di Lukaku e Giovane do Nascimento.
Arriva il protagonista che non ti aspetti: con Alison Santos il Napoli ritrova finalmente un attaccante che salta l’uomo e vede la porta. Esagerati i 15′ del brasiliano, che salta sistematicamente Mancini prima tira pericolosamente con Svilar che si rifugia in angolo e poi pareggia trasformando un passaggio di Giovane.
Negli ultimi minuti esce fuori il carattere della squadra che mette l’avversario all’angolo. Ottimo anche l’impatto di Gilmour, mentre è di Gutierrez l’ultima occasione, con il portiere giallorosso ancora protagonista.
Un buon pareggio per gli azzurri, tutto sommato. L’occasioni persa è degli ospiti che non sfruttano il vantaggio e nel finale cedono all’impeto degli azzurri.
Solito Napoli quindi: in netta difficoltà nel creare occasioni e ormai abbonato a subire reti ogni partita, ma allo stesso tempo che non molla mai e finisce la gare in crescendo.
Il punticino si stasera permette di tenere a distanza la Roma. Altro cliente difficile la settimana prossima: l’Atalanta che Palladino sta portando a ridosso delle prime.
Aggrappiamoci al nome nuovo: il ragazzo brasiliano può essere l’uomo in grado di trasformare il gioco offensivo degli azzurri per il finale di stagione.