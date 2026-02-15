Schira: “Chivu non può dare lezioni di morale, Conte e Gasperini possono esagerare ma ci mettono la faccia”

La doppia ammonizione di Pierre Kalulu per un presunto fallo su Alessandro Bastoni in Inter-Juventus 3-2 ha scatenato tantissime polemiche (non solo in Italia). Ne parla anche il giornalista Nicolò Schira in un video sul suo canale YouTube, che si sofferma anche sull’allenatore dei nerazzurri, Christian Chivu. Di seguito, ecco le parole di Schira: “Chivu non ci può dare lezioni di morale attaccando Conte e Gasperini senza fare i loro nomi, ma il riferimento era a loro dicendo “Io parlerò di arbitri quando altri allenatori che hanno avuto vantaggi diranno di aver avuto un errore a favore invece di lamentarsi e basta”.

Antonio Conte e Gian Piero Gasperini non fanno i santoni, non fanno i puritani, ma almeno ci mettono la faccia, evitano stucchevoli lezioni di morale come Don Padre Christian Chivu, che oggi difende quasi l’indifendibile su Bastoni perché ha avuto lui un vantaggio. La verità é che poi conta solo una cosa: il risultato, conta solo vincere. A fare la differenza alla fine é una cosa, chi vince ha sempre ragione, chi perde spiega: lo diceva Adriano Galiani, lo disse tanti anni fa Silvio Berlusconi, l’hanno ridetto tanti altri personaggi“.