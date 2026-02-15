Saviano: “”Finché avrà un ruolo i campionati sembreranno falsati”. Ecco di chi si tratta

Il noto scrittore e giornalista, Roberto Saviano, dopo il pessimo arbitraggio visto ieri in Inter – Juve, ha lanciato sui social pesanti accuse sul presidente dei nerazzurri, Beppe Marotta. Con un post sul proprio profilo instagram, Saviano ha parlato di campionato falsato e del fatto che fin quando l’ex direttore generale della Juve avrà un ruolo nel calcio italiano la situazione non cambierà mai.

Ecco le sue parole:

Non è una questione di colori.

Non è una questione di simpatie o antipatie sportive.

Qui non si parla di Inter contro qualcuno.

Si parla di sistema.

Quando un provvedimento giudiziario afferma l’esistenza di una “situazione di sudditanza” nei confronti della Curva Nord, il tema non è più da bar sport. È istituzionale. È strutturale.

Quando su vicende così delicate, il calcio italiano reagisce con prudenza selettiva, silenzi o versioni ufficiali che poi vengono smentite dai fatti, il problema non è il risultato di una partita.

Il problema è la credibilità.

Gli atleti e i tifosi sono le prime vittime di un sistema che troppo spesso protegge sé stesso prima di proteggere la trasparenza.

Il calcio è solo la manifestazione del problema.

E finché non si avrà il coraggio di affrontarlo fino in fondo, ogni vittoria sarà accompagnata da un’ombra.