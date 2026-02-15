Sabatini: “Vergara è un campione, sarà importante per tutto il calcio italiano”

Walter Sabatini, dirigente sportivo, a La Repubblica ha manifestato il proprio pensiero in merito al gioiellino azzurro Antonio Vergara: “Mi piace molto. È un campione, è forte, caparbio e tenace. Quando corre palla al piede verso la porta, lo fa con grande coraggio. Ha la soluzione tecnica e pulita. Se come credo non si farà condizionare dalla popolarità, sarà importante per tutto il calcio italiano, non solo per gli azzurri. Abbiamo bisogno di talenti come Vergara. E poi sono contento che sia di Napoli perchè è una città che ha sempre prodotto talento che per me dipende molto dalle densità abitative e dalle condizioni sociali“.