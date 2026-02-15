Sabatini: “De Laurentiis prima di prendere Giuntoli mi chiamò”

Walter Sabatini, durante un’intervista rilasciata a La Repubblica ha svelato un contatto avuto con il patron De Laurentiis per il ruolo di dirigente azzurro: “De Laurentiis mi chiamò prima di Giuntoli. ‘Le va di fare il direttore sportivo da noi? disse. “Io gli risposi così: ‘Presidente, ma il Napoli ha già un direttore sportivo. Non c’è spazio per un altro’. Mi riferivo ovviamente a lui. De Laurentiis è un grande presidente. Ha preso il Napoli in C e con una crescita costante è diventato una realtà europea. Ha vinto due scudetti mantenendo la sostenibilità finanziaria in modo convincente”.