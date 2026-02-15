Napoli-Roma, McTominay ko: Politano titolare

Brutte notizie dall’infermeria del Napoli alla vigilia dello scontro diretto contro la Roma. Scott McTominay non sarà della partita: l’infiammazione al tendine del gluteo continua a dargli fastidio e il centrocampista scozzese ha osservato riposo per tutta la settimana, saltando anche l’allenamento congiunto con l’Ischia.

Un’assenza pesante per Antonio Conte, che perde una pedina fondamentale in mezzo al campo in una gara decisiva per la corsa Champions. Tuttavia, arrivano anche segnali positivi per il tecnico azzurro. Matteo Politano, già subentrato nell’ultima sfida contro il Como, è pronto a partire dal primo minuto e a dare qualità e spinta sulla fascia. Torna inoltre tra i convocati Billy Gilmour, assente a lungo per pubalgia: lo scozzese inizierà dalla panchina, ma rappresenta un’opzione importante a gara in corso.



