La Gazzetta dello Sport- Voto 4 per La Penna, ha fatto giurisprudenza

L’arbitraggio dell’arbitro La Penna durante Inter-Juve ha fatto molto discutere per un’espulsione inesistente data a Kalulu a fine primo tempo.

La Gazzetta dello Sport ha dato un pesante 4 alla condotta di gara del direttore di gara: “Al 9′, Sucic cade ai limiti dell’area: il contatto col difendente Miretti è al limite. Al 9′, corretto il giallo a Bastoni: va diretto sull’uomo. Regolari l’1-0 e l’1-1, poi arriva il primo giallo a Kalulu: nella dinamica, Barella va in anticipo ma l’impatto dello juventino non è tale da provocare la sanzione.

Al 42′, l’abbaglio clamoroso: Kalulu sfiora (con la mano) Bastoni che accentua la caduta, La Penna ha una visuale perfetta ma sbaglia ad estrarre il giallo per lo juventino. Giallo non è mai. Al 35′ st, Carlos Augusto interviene in area su McKennie: palla mai colpita, contatto nella parte alta della gamba sì. Rischio rigore.

La Penna 4: L’episodio Kalulu-Bastoni fa… giurisprudenza: ma per inserire al più presto il Var per un 2° giallo assurdo. Poi, altre sbavature lungo il campo e la gara”.