Il Mattino – Napoli: “Patto Champions“

“Patto Champions” è il titolo scelto da Il Mattino per presentare in prima pagina la sfida tra Napoli e Roma, in programma questa sera alle 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona. Uno scontro diretto che può indirizzare in modo decisivo la corsa al quarto posto, ultimo slot utile per la qualificazione alla prossima Champions League.

La squadra di Antonio Conte è chiamata a una prova di maturità davanti al proprio pubblico, con l’obiettivo di consolidare la posizione in classifica e respingere l’assalto dei giallorossi. Il tecnico azzurro vuole blindare il piazzamento europeo in un momento chiave della stagione, trasformando la gara in una sorta di patto collettivo tra squadra e tifosi per difendere il traguardo.

Non mancano però le difficoltà: sarà assente Scott McTominay, pedina importante nello scacchiere azzurro. Una defezione che costringerà Conte a rivedere gli equilibri del centrocampo, ma che non cambia l’obiettivo dichiarato: vincere per consolidare il quarto posto e lanciare un segnale forte alle dirette concorrenti.