Gattuso, segnale preoccupante da Di Lorenzo: retroscena sulla cena di venerdì

Non solo un momento conviviale, ma anche un’occasione per fare il punto in vista dei prossimi impegni della Nazionale italiana. La cena organizzata venerdì sera a Napoli da Gennaro Gattuso, attuale commissario tecnico, con alcuni calciatori azzurri inseriti nel giro della selezione, ha offerto spunti significativi in chiave Mondiale 2026.
Come riportato da Il Mattino, tra i presenti c’erano diversi elementi ritenuti centrali nel progetto tecnico del ct, compreso Antonio Vergara. Tuttavia, l’attenzione si è rapidamente concentrata sulle condizioni fisiche di Giovanni Di Lorenzo.
Il capitano del Napoli si è infatti presentato alla cena con le stampelle, un dettaglio che lascia pochi margini all’ottimismo in vista della gara del 26 marzo contro l’Irlanda del Nord. Un segnale che ha inevitabilmente spinto Gattuso a valutare possibili alternative per la fascia destra.