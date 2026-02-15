CorSport – Iniziate le trattative per il rinnovo di contratto di McTominay

Alessio Grossi
Inter-Napoli 2-2: McTominay si carica sulle spalle gli azzurri e fa gioire Conte

Come riportato dal Corriere dello Sport, sono iniziate le trattative per il rinnovo del contratto di Scott McTominay al Napoli, in scadenza nel 2028. L’obiettivo del club Partenopeo é quello di prolungare il contratto dell’ex Man Utd per almeno altre due stagioni, dunque fino al 2030. Ad inizio settimana il ds del Napoli, Giovanni Manna, si é incontrato con l’agente di McTominay, Colin Murdock (sbarcato a Napoli dall’Inghilterra), per gestire le basi di un prolungamento rispetto all’attuale scadenza fissata al 2028.

