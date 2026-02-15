CorSport – Iniziate le trattative per il rinnovo di contratto di McTominay

Come riportato dal Corriere dello Sport, sono iniziate le trattative per il rinnovo del contratto di Scott McTominay al Napoli, in scadenza nel 2028. L’obiettivo del club Partenopeo é quello di prolungare il contratto dell’ex Man Utd per almeno altre due stagioni, dunque fino al 2030. Ad inizio settimana il ds del Napoli, Giovanni Manna, si é incontrato con l’agente di McTominay, Colin Murdock (sbarcato a Napoli dall’Inghilterra), per gestire le basi di un prolungamento rispetto all’attuale scadenza fissata al 2028.