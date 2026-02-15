CorSport – Gasperini non ha voluto rendere pubblico l’elenco delle convocazioni: il motivo

In attesa del big match di questa sera in Serie A, Napoli-Roma, il tecnico dei giallorossi Gian Piero Gasperini ha deciso di non rendere pubblico l’elenco delle convocazioni. Come riportato dal Corriere dello Sport, il motivo di questa decisione da parte dell’ex tecnico dell’Atalanta é per non dare vantaggi in anticipo all’allenatore del Napoli, Antonio Conte, che ha scelto anche lui di non pubblicare la lista dei convocati per la partita di questa sera.

Sul pullman per Napoli non sarebbero saliti i seguenti giocatori, tutti fuori per infortunio: Hermoso, Manu Koné, El Shaarawy, Ferguson, Dovbyk e Dybala con quest’ultimo che ancora non ha recuperato dall’infiammazione al ginocchio sinistro. Presente, invece, Soulé nonostante la pubalgia.

