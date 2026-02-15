Corriere dello Sport: “Conte-Gasp in salita”

Il Corriere dello Sport apre la sua edizione con un titolo emblematico: “Il danno”, riferendosi proprio all’espulsione che ha indirizzato la sfida. L’episodio ha condizionato l’equilibrio del match, lasciando strascichi e discussioni nel post-partita.

Spazio anche al confronto di questa sera tra Napoli e Roma allo stadio Diego Armando Maradona. Il quotidiano titola “Conte-Gasp in salita”, sottolineando le difficoltà che attendono le due squadre. Gli azzurri dovranno fare a meno di Scott McTominay, mentre i giallorossi saranno privi di Paulo Dybala. Assenze pesanti che potrebbero incidere sugli equilibri di uno scontro diretto fondamentale per la zona Champions.