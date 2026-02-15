Cds – Gasperini opta per una scelta particolare prima di Napoli – Roma. Ecco di che si tratta

Stasera alle 20:45 ci sarà il big match tra Napoli e Roma che potrebbe decidere o magari ribaltare le sorti del campionato. Con la tanto discussa sconfitta della Juve, i partenopei possono portarsi a 6 punti di vantaggio sui bianconeri e sui giallorossi che vogliono certamente sfruttare l’occasione e cercare di andare a pari punti col Napoli e a +6 dalla Juve.

I giallorossi arriveranno al Maradona senza Dybala e con Soulè in dubbio e, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Gasperini ha preso una decisione inaspettata prima del big match di stasera. Infatti l’ex tecnico dell’Atalanta ha scelto di non diramare la lista dei convocati per non dare alcun vantaggio al Napoli che ha optato per la stessa scelta.