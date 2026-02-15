CdM: “Così si è fermato McTominay”

Vigilia complicata in casa Napoli in vista dello scontro diretto contro la Roma. Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, Scott McTominay non sarà a disposizione: l’infiammazione al tendine del gluteo non è stata smaltita e il centrocampista scozzese è rimasto a riposo per tutta la settimana, saltando anche l’allenamento congiunto con l’Ischia.

Una defezione che pesa in modo significativo per Antonio Conte, soprattutto alla luce dei numeri stagionali del centrocampista. McTominay è infatti il giocatore più utilizzato dell’intera rosa azzurra, con 2.846 minuti complessivi e ben 16 partite consecutive da titolare senza mai essere sostituito.

La sua importanza emerge anche dai risultati: nelle uniche due gare in cui è rimasto fuori, contro Torino e Como, il Napoli non è riuscito a conquistare la vittoria. Un dato che sottolinea quanto la sua presenza sia diventata centrale negli equilibri della squadra.