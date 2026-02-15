Cassano: “Zielinski è un De Bruyne meno forte, il suo problema è che fa 2 partite buone”

Antonio Cassano, nel corso del podcast “Viva El Futbol” dell’amico Lele Adani ha parlato del calciatore ex Napoli Piotr Zielinski, match winner con un gol al minuto 90 del derby d’Italia: “In mezzo al campo metterei il ragazzino, Sucic. Dietro le punte io inserirei l’unico che ti dribbla e che ha classe. Parlo di Zielinski, bisogna dargli fiducia. Zielinski è un De Bruyne meno forte ma non sa nemmeno lui quanto è forte. Il problema è che fa solo due partite buone e sessanta no, gli devi dare fiducia”.