Bianchi: “Conte é un allenatore preparato, c’é un finale di stagione tutto da giocare”

Ottavio Bianchi, ex calciatore ed allenatore del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano La Repubblica in cui ha anche parlato della situazione attuale del Napoli di Antonio Conte: ecco alcuni spezzoni dell’intervista. “Il Napoli ha fatto benissimo il primo anno con Conte: é un allenatore preparato e non molla mai. L’eliminazione dalle coppe é sicuramente pesante, gli infortuni hanno influito ma sarebbe presuntuoso da parte mia elencare motivi che non conosco. Adesso tutte le big hanno rose ampie che servono ad affrontare il doppio impegno, ma non tutti i giocatori sono uguali, sono tutti titolari soltanto sulla carta. Perdere per tanti mesi Anguissa o De Bruyne, giusto per fare qualche nome, é pesante: questi sono campioni.

Per quanto riguarda lo Scudetto, il Napoli, come dice giustamente Conte, deve vivere alla giornata: la classifica comunque é ancora buona e questo rappresenta un dato importante. Parliamo di una realtà internazionale con un certo appeal, non si può abbandonare nulla a prescindere e il Napoli non lo farà. Adesso bisogna ottenere il massimo e non ci si può permettere di fare calcoli, servono i risultati positivi e poi si vedrà. C’é un finale di stagione tutto da giocare e se il Napoli recupera i suoi titolari può ancora fare molto bene“.