TMW – Cimmaruta nel mirino del Losanna

Arrivano le prime sirene di mercato per il giovane mediano del Napoli, Antonio Cimmaruta, che gioca nella squadra Primavera allenata da Dario Rocco. Il calciatore classe 2007 si sta allenando in questi giorni con la prima squadra di Antonio Conte, ed é anche andato a segno nell’allenamento congiunto contro l’Ischia (4-0 per il Napoli). Come riportato da Tuttomercatoweb, il Losanna é interessato a Cimmaruta ed ha già avviato i primi contatti tra le parti. Può essere un segnale che il piccolo mediano sta cominciando ad attirare l’attenzione di alcune squadre.