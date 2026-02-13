Schira – “Sartori al Napoli? Ecco tutta la verità. La posizione di Manna al momento è questa”

Nicolò Schira, giornalista esperto di mercato, ha riportato delle interessanti novità sul suo canale Youtube in merito al possibile interesse del Napoli per Giovanni Sartori, attuale ds del Bologna, e di Giovanni Manna. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Non ho mai parlato di Giovanni Sartori al posto di Manna. Non mi risulta che il Napoli pensi a Sartori: non è nei programmi del Napoli. Sartori ha un altro anno di contratto a Bologna, sta bene lì, hanno ufficializzato il rinnovo di Castro sino al 2030. Non c’è Sartori che vuole andare al Napoli, né l’interesse del Napoli per Sartori. Il Napoli ha un direttore sportivo, Giovanni Manna, con altri tre anni di contratto, sul quale si può analizzare e discutere, come ho fatto in questi giorni, sull’operato di alcune scelte di mercato che secondo me non sono state brillanti. Poteva fare meglio? Probabilmente sì. Personalmente non mi hanno convinto.”