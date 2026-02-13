Romano: “Vitor Pereira-Nottingham Forest here we go, ecco il quarto allenatore della squadra di Lucca”

Il Nottingham Forest, squadra in cui gioca attualmente Lorenzo Lucca (attaccante di proprietà del Napoli), ha trovato il suo nuovo allenatore che prenderà il posto dell’esonerato Sean Dyche. Come riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, sui suoi profili social, il Nottingham Forest ha raggiunto un accordo con Vitor Pereira, che sarà l’allenatore dei Garibaldis fino al termine della stagione.

Il Forest si trova attualmente quartultimo in Premier League, a +3 dal West Ham terzultimo, ed é al suo terzo cambio in panchina questa stagione (Vitor Pereira sarà il quarto allenatore di questa stagione del Forest) dopo gli esoneri di Nuno Espirito Santo, Ange Postecoglou e Sean Dyche. Vitor Pereira fu esonerato dal Wolverhampton a novembre con la squadra ultima in Premier League a soli 2 punti (é sempre ultima ma adesso ne ha 9 di punti). Allenò i Wolves anche nella stagione 2024/25, chiudendo al sedicesimo posto in Premier League.