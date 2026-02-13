Pedullà: “De Laurentiis e Conte si sopportano cercando di capire quando verrà messo il punto definitivo”

Il giornalista di SportItalia, Alfredo Pedullà, dice la sua sul rapporto tra l’allenatore del Napoli Antonio Conte ed il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, in un video sul suo canale YouTube: ecco le sue parole. “Io non ho conferme su decisioni prese per il futuro: mi riferisco a Conte, al management, a tutto quello che può essere compreso nel Napoli attuale. So soltanto che, in questo momento, come spesso é accaduto nel corso della prima stagione, ma in quel caso c’erano i risultati, De Laurentiis e Conte si sopportano cercando di capire quando verrà messo il punto definitivo.

Si sopportano perché, che io sappia, De Laurentiis é sconvolto per gli investimenti che ha fatto ed anche per le motivazioni che gli vengono date, gli infortuni. E allora De Laurentiis sta pensando, ma se il problema é gli infortuni con quell’organico che gli ho dato la prossima volta é meglio lasciare l’organico così com’é visto che mi ha impiegato quasi tutti i calciatori che erano già stati protagonisti dello Scudetto e ha inserito pochi tasselli in pianta stabile.

E’ facile dire chi: Hojlund, forse Milinkovic-Savic. Cosa trovate sparso qua e là? Perché c’era Politano fino a un certo punto, e in difesa Buongiorno non é stato quasi mai un titolare fisso, lui e Beukema si sono alternati. Quindi per il momento si stanno sopportando, ma chi sbuffa di più, ed ha perfettamente ragione, é De Laurentiis: per carità lo Scudetto é un grande risultato, ma poi devi capire che il bilancio, che é sempre stato florido, per la prima volta comprende qualche meno.

E quando un Presidente scopre qualche meno sul meno che non avrebbe voluto scoprire, é come parlare di quel modello di studente che ha 5 in educazione fisica e tutti 10 nelle altre materie, é una cosa insopportabile. Quindi per ora si sopportano, però prima o poi qualcuno presenterà il conto all’altro, ed io ho l’impressione di aver capito chi sarà a presentarlo all’altro“.