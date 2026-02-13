Napoli – Roma: curiosità e statistiche

Non solo Inter-Juventus sabato alle 20:45: domenica alle 20:45 c’è un’altra partita da tenere d’occhio per la 25a giornata di Serie A, ovvero Napoli-Roma. Se domani il Derby d’Italia può essere fondamentale per la lotta Scudetto, domenica il Derby del Sole può essere fondamentale per la lotta tra le prime quattro. La squadra di Conte vuole la terza vittoria consecutiva in campionato e riscattarsi dall’eliminazione dalla Coppa Italia contro il Como: i giallorossi allenati da Gasperini, invece, sperano in una vittoria dell’Inter contro la Juve per superare i bianconeri in classifica in caso di vittoria al Maradona e portarsi al quarto posto. Di seguito, ecco alcune curiosità e statistiche proposte dalla Lega Serie A riguardo la partita di domenica.

-Le due squadre si sono affrontate 90 volte in Campania in gare ufficiali. Il bilancio parla di 39 vittorie del Napoli, 26 pareggi e 25 vittorie della Roma.

-Il Napoli ha segnato in 9 partite di fila in casa contro la Roma in Serie A. L’ultima partita senza gol dei Partenopei in casa contro i giallorossi fu nella stagione 2015/16 (Napoli-Roma 0-0, 13 dicembre 2015).

-Nelle ultime 6 partite tra tutte le competizioni il Napoli ha sempre subito gol. L’ultimo clean sheet dei Partenopei risale al 17 gennaio 2026 (Napoli-Sassuolo 1-0).

-Insieme al Milan, il Napoli é la squadra che ha concesso più calci di rigori agli avversari in Serie A (7).

-Insieme all’Udinese, il Napoli é la squadra che ha segnato meno gol con calciatori entrati dalla panchina. L’unico a farlo questa stagione fu Lorenzo Lucca in Napoli-Pisa 3-2 del 22 settembre 2025.

-La Roma é una delle squadre a non aver mai concesso calci di rigore in questa Serie A. L’altra squadra é il Cagliari.

-La Roma ha la miglior difesa di questa Serie A (14 gol subiti).

-Domenica sarà il dodicesimo incontro in gare ufficiali tra Antonio Conte e Gian Piero Gasperini. Il bilancio parla di 7 vittorie per Conte, 2 pareggi ed altrettante vittorie per Gasperini.

–Mile Svilar é partito da titolare in tutte le partite di questo campionato. Per lui é anche la 77a partita consecutiva in cui parte da titolare in Serie A, a partire da Frosinone-Roma 0-3 del 18 febbraio 2024 (Serie A 2023/24).

-Il Napoli ha perso solo una delle ultime 12 partite ufficiali giocate contro la Roma (Roma-Napoli 2-0, 23 dicembre 2023, stagione 2023/24). Per il resto 7 vittorie e 4 pareggi.

-Il Napoli non perde in casa contro la Roma dalla Serie A 2017/18 (Napoli-Roma 2-4, 3 marzo 2018). Dopodiché 4 vittorie e 3 pareggi.

-Antonio Conte é rimasto imbattuto nelle ultime nove partite ufficiali contro la Roma. L’ultima sconfitta risale alla stagione 2012/13 quando allenava la Juventus (Roma-Juventus 1-0, 16 febbraio 2013). Dopodiché 5 vittorie e 4 pareggi.

-La Roma ha ottenuto un solo punto in 5 partite giocate contro le prime 5 di questa Serie A (Roma-Milan 1-1, 25 gennaio 2026).

-Il Napoli é imbattuto nelle ultime 22 partite in casa in Serie A con 16 vittorie e 6 pareggi.

-La Roma é una delle squadre a non aver ancora ottenuto un pareggio in trasferta questa stagione nei cinque maggiori campionati (7 vittorie e 5 sconfitte): le altre squadre sono l’Inter ed il Brentford. L’ultimo pareggio esterno della Roma in Serie A fu nella stagione 2024/25 (Lazio-Roma 1-1, 13 aprile 2025).

-Insieme al Genoa e l’Udinese, il Napoli é la squadra ad aver subito più gol su rigore in questa Serie A (5). La Roma, invece, é l’unica squadra a non aver concesso rigori in questa Serie A.

–Rasmus Hojlund (attualmente ad 8 gol in 20 partite) é ad un gol dall’eguagliare il suo record di gol in una stagione di Serie A (9 gol in 32 partite con l’Atalanta nella stagione 2022/23).