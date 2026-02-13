Il Mattino – “Napoli, contro la Roma c’è il rientro di Politano. E su Beukema…”

Francesco Napolitano
L’edizione odierna de il Mattino ha riportato le probabili scelte di formazione di Antonio Conte in vista della sfida di domenica contro la Roma. Ecco un estratto dell’articolo:

“Una bella abitudine, quella di invitare una squadra a Castel Volturno: negli ultimi tempi Puteolana, Savoia e Giugliano. A segno Lukaku (doppietta), Olivera e Cimmaruta. In campo non i titolari di Coppa Italia. Decimi di febbre per Beukema, ma nulla di preoccupante. Contro la Roma la certezza è il rientro da titolare di Politano. E dalla parte opposta Spinazzola in vantaggio su Gutierrez e Olivera.”

