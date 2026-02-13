Il Mattino – “Gattuso a Napoli, ma non farà visita a Conte: svelato il motivo”

L’edizione odierna de il Mattino ha svelato un curioso retroscena in merito alla visita del ct della nazionale italiana, Gennaro Gattuso, a Napoli. Infatti, secondo quanto s evince dal quotidiano, il tecnico non riuscirà a fare un salto a Castel Volturno per fare visita ad Antonio Conte e alla sua ex squadra. I due si sarebbero scambiati dei messaggi per trovare un punto di incontro ma non si è riuscito a trovare un incastro tra impegni e orari diversi. Di conseguenza, Gattuso incontrerà solo i giocatori azzurri che ha intenzione di convocare per i play-off di marzo, tra cui spicca anche Antonio Vergara.

